"Ганебний випадок нападу": у Черкаській області на подвір'я співробітника ТЦК кинули бомбу

Повідомляється, що син співробітника регіонального ТЦК зараз перебуває на передовій. А донька потерпілого військовослужбовця втратила на фронті чоловіка.

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У Черкаській області на будинок військовослужбовця було скоєно напад — невідомі особи кинули на подвір'я співробітника 4 відділу Звенигородського РТЦК і СП вибуховий пристрій. Про це 31 травня повідомила пресслужба Черкаського обласного ТЦК.

У публікації йдеться, що в регіоні стався "ганебний випадок нападу" на військовослужбовця, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист своєї країни. Крім того, його син також перебуває на фронті, а дочка втратила на війні свого чоловіка.

"30 травня у селищі Катеринопіль невідомими особами було кинуто вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку сержанта Збройних Сил України. На щастя, члени сім’ї не постраждали", — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що інцидент стався на тлі "ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців" ТЦК і СП, а також Сил оборони України, що була розпочата російськими загарбниками.

"Пам’ятаймо, що ворог вкладає у спроби деморалізувати українців і зруйнувати нашу згуртованість величезні ресурси. І саме на це робить свою головну ставку", — підкреслили співробітники ТЦК.

За їхніми словами, наразі подробиці інциденту розслідують правоохоронні органи.

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Нагадаємо, у березні в селі Плоска Чернівецької області двоє громадян скоїли напад на представника ТЦК і СП. Чоловіки напали з сокирами на сержанта Миколу Мусензового, який був двічі нагороджений державною нагородою орденом за Мужність.

Ще один аналогічний інцидент стався на Буковині. У селі Черепківці військовозобов'язаний цивільний скоїв напад із застосуванням газового балончика на представників військкомату.