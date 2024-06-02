Мужчина пытался убежать от военных в Днепре: в ТЦК объяснили, что на самом деле произошло (видео)

Граждане упрекали представителей терцентра комплектования, что они неправильно действуют в отношении мужчины, который пытается от них убежать. Также просили доказать, что ТЦК имеет право на задержание.

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Работники территориального центра комплектования (ТЦК), военнослужащие ВСУ, в Днепре задерживали гражданина, который убегал от мобилизации. В момент задержания к событиям присоединились случайные прохожие, которые решили ему "помочь". О том, что произошло во время контактов военкома и населения, рассказали на странице Facebook Днепропетровского областного ТЦК и СП.

Представители военкомата прокомментировали видео, которое появилось в соцсетях 1 июня, говорится в сообщении пресс-службы учреждения. Отмечается, что кадры не касаются работы патрулей, которые занимаются оповещением граждан о мобилизации. На самом деле — это момент задержания действующего военнослужащего, который отказывался идти в армию.

Мужчина, имя кого не указывается, игнорировал повестки, не проходил военно-врачебную комиссию, рассказали военкомы. Поэтому его принудительно транспортировали к месту прохождения службы. В какой-то момент он попросил остановить автомобиль и попытался убежать. Именно тогда "сочувствующие граждане" его пытались "отбить", забыв, что гражданин должен выполнять свои конституционные обязанности, пояснили в Днепропетровском ТЦК.

"Случайные граждане, которые "сочувствовали" лицу, по сути способствовали совершению уголовного преступления", — указано в сообщении военкомата.

Также в терцентре отметили, что за противодействие военнослужащим ВСУ во время военного положения предусмотрена уголовная или административная ответственность. Также напомнили, что распространение таких кадров помогает российской пропаганде.

Конфликт с ТЦК — комментарий Днепропетровского ТЦК Фото: Скриншот

Конфликт с ТЦК — что произошло в Днепре

Отметим, видео с конфликтом граждан с работниками ТЦК появилось в соцсетях 1 июня.

На видео можно увидеть толкотню возле желтого микроавтобуса, который стоит на неизвестной улице. Возле микроавтобуса трое-четверо военнослужащих пытаются удержать мужчину в гражданском. Мужчина выворачивается, кричит о помощи. Вокруг — группа гражданских, мужчин и женщин. Некоторые из них приближаются к схватке и стыдят военных: говорят, что так делать нельзя. Некоторые пытаются отдирать руки, которые удерживают беглеца. Также требуют, чтобы им показали "ориентировку на этого человека". Чем закончилась стычка, видео не показывает.

Отметим, 1 июня Фокус писал об еще одном конфликте ТЦК с гражданами. Инцидент произошел на Буковине. Как пояснили в Черновицком ТЦК, во время общения местный житель оскорблял военного, который проводил мобилизационные мероприятия. После этого произошел обмен ударами. Мужчину задержали, его делом будут заниматься правоохранители.

Напоминаем, 31 мая народный депутат Ирина Фриз заявила, что у военкоматов якобы нет законных оснований "забрасывать" в автобусы и их можно квалифицировать как "похищение людей".