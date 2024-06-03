Слишком много непригодных: суд арестовал выводы ВВК на Полтавщине, — НАПК (инфографика)

Судьи наложили арест на документацию медкомиссий Полтавской области. В постановлении указано, что документы направят на экспертизу, чтобы выявить фальсификации состояния здоровья военнообязанных.

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Октябрьский районный суд Полтавской области обратил внимание на работу военно-врачебных комиссий (ВВК) в регионе. Согласно данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в области обнаружили слишком высокий процент граждан, которые оказались непригодными для армии. О деталях работы медкомиссий Полтавщины рассказали на портале НАПК.

Основанием для решения суда стали материалы НАПК по работе ВВК, опубликованные в декабре 2023 года, говорится в сообщении. Просмотрев их, судьи постановили наложить арест на документацию медкомиссий, которые определяли статус "годен" или "ограниченно годен". Работники Национальной полиции начали расследование и заподозрили, что врачи из ВВК за свои выводы получили "неправомерную выгоду". Получив деньги от клиентов, которые пытались уклониться от мобилизации, они занимались подделками:

писали неверные данные в медицинской документации;

фальсифицировали основания для того, чтобы человека исключили с учета.

На портале НАПК привели фрагмент постановления Октябрьского суда, принятого в феврале 2024 года. В постановлении указывается, что документы изымают для того, чтобы провести экспертизу выводов ВВК.

"Изъятое имущество может быть доказательством совершения преступления и содержит сведения, [которые — ред.] являются необходимыми для проведения экспертных исследований, [поэтому и — ред.] возникла необходимость в наложении на него ареста", — говорится в постановлении.

Выводы ВВК — детали от НАПК

Пресс-служба НАПК напомнила, что в декабре 2023 года ведомство опубликовало инфографику о выводах ВВК во всех областях о том, какое количество граждан признано непригодными. Выяснилось, что больше всего таких решений в 2023 году приняли в Киеве и в Полтавской области — 18% и 20% соответственно. Также можно заметить резкий рост количества таких выводов в Запорожской и Днепропетровской областях, но НАПК пока не информировало, заинтересовала ли эта тенденция Нацполицию и суд.

Выводы ВВК — данные НАПК относительно статуса непригоден Фото: Top Lead

Кроме того, были данные по ограниченно годным (отметим, этот статус отменили в апреле 2024 года). Тройной рост таких выводов — в Херсонской области, двойной — в Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской.

Выводы ВВК — данные НАПК относительно статуса ограниченно годен

В январе 2024 года появился комментарий председателя Полтавской ОГА Филиппа Пронина относительно выводов НАПК. Чиновник заявил, что данные НАПК не соответствуют действительности. По его словам, на самом деле статус негодных получили 4% военнообязанных, ограниченно годных — 29%, временно негодных — 6%.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о некоторых деталях работы ВВК. Например, представитель Минобороны в мае 2024 объяснил, что заключение медкомиссии действительно пять лет. Кроме того, заметил, что приглашения на медкомиссию граждане могут получать даже по почте.

Напоминаем, юристы описали пошаговый порядок обжалования заключения медицинской экспертизы. Тем временем в Генштабе ВСУ объяснили, с какой частотой гражданам следует проходить ВВК.