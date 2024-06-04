Нет оснований: в МОУ не видят необходимости увеличивать сроки обновления данных для украинцев

При запуске приложения "Резерв+" возникали ошибки из-за перегрузки системы. Сейчас же, как пояснил спикер МОУ, приложение работает должным образом.

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Верховная Рада планирует зарегистрировать законопроект об увеличении срока для обновления военно-учетных данных военнообязанных украинцев с 60 до 150 дней, но оснований для этого нет. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Он отметил, что в настоящее время идет обновление данных и в приложении "Резерв+" уже нет сбоев и зависаний, как было в первые дни.

Дмитрий Лазуткин пояснил, что технические проблемы возникли в первые дни работы приложения из-за перегрузки системы, потому что очень много людей решили попробовать обновить свои данные через смартфон. Сейчас же таких проблем уже нет, рассказал он, добавив, что обновить свои данные через "Резерв+" уже может каждый военнообязанный.

"Соответственно, имеющихся оснований для того, чтобы продолжать, нет", — подчеркнул он.

Впрочем, он все равно не исключает ситуации, когда срок обновления данных придется продлить.

"Будет зависеть от того, в каком темпе в дальнейшем будут продолжать обновлять свои данные те, кто должны это сделать — резервисты, призывники и военнообязанные", — пояснил спикер МОУ.

Напомним, военнообязанным дается 60 дней, чтобы предоставить ТЦК минимальную персональную информацию: уточнить фамилию, имя, отчество, место жительства, номер телефона, электронную почту.

Отметим, представитель Сумского военкомата объяснил, почему некоторых граждан при мобилизации в Украине задерживают на улице и везут в военкомат. Основные причины — отсутствие военно-учетных документов, устаревшее заключение ВЛК, отсутствие права на отсрочку.