Немає підстав: у МОУ не бачать потреби збільшувати терміни оновлення даних для українців

Під час запуску застосунку "Резерв+" виникали помилки через перевантаження системи. Наразі ж, як пояснив речник МОУ, додаток працює належним чином.

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Верховна Рада планує зареєструвати законопроєкт щодо збільшення терміну для оновлення військово-облікових даних військовозобовʼязаних українців з 60 до 150 днів, але підстав для цього немає. На цьому в ефірі телемарафону наголосив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Він зазначив, що на даний час триває оновлення даних й у застосунку "Резерв+" вже немає збоїв та зависань, як було у перші дні.

Дмитро Лазуткін пояснив, що технічні проблеми виникли у перші дні роботи застосунку через перевантаження системи, тому що дуже багато людей вирішили спробувати оновити свої дані через смартфон. Наразі ж таких проблем вже немає, розповів він, додавши, що оновити свої дані через "Резерв+" вже може кожен військовозобов'язаний.

"Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати, немає", — наголосив він.

Утім, він все одно не виключає ситуації, коли термін оновлення даних доведеться продовжити.

"Залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто мають це зробити — резервісти, призовники і військовозобов'язані", — пояснив речник МОУ.

Нагадаємо, військовозобов'язаним дається 60 днів, щоб надати ТЦК мінімальну персональну інформацію: уточнити прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону, електронну пошту.

Зазначимо, представник Сумського військкомату пояснив, чому деяких громадян при мобілізації в Україні затримують на вулиці та везуть до військкомату. Основні причини — відсутність військово-облікових документів, застарий висновок ВЛК, відсутність права на відстрочку.