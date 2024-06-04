Сколько женщин обновили свои данные в "Резерв+": в МОУ сообщили цифры

Свои данные уже успели обновить 1 млн 371 тыс. украинцев. Среди них 164 тысячи человек забронированы от мобилизации.

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С помощью мобильного приложения "Резерв+" свои данные обновили 190 тысяч военнообязанных женщин. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

"190 тысяч женщин обновили свои данные через "Резерв+", — сообщил представитель оборонного ведомства.

В целом, отметил он, онлайн свои данные уже успели обновить 1 млн 371 тыс. украинцев.

Важно

Усиление мобилизации: кого из женщин призовут в ВСУ в мае

Среди них, рассказал Дмитрий Лазуткин, 164 тысячи человек имеют бронь от мобилизации.

Кроме того, более 18 тысяч украинцев, которые сейчас находятся за пределами страны, также воспользовались возможностью обновления данных.

Отметим, что с 1 октября 2023 года обязательно на воинский учет должны стать женщины:

которые закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность;

пригодные по состоянию здоровья к военной службе;

те, которые подходят по возрасту (18-60 лет);

Украинки других специальностей, связанных с военной сферой, могут стать на учет добровольно.

Напомним, женщины, которые имеют определенные медицинские или технические профессии, должны стать на воинский учет. Однако их появление в реестре, как рассказала адвокат Мария Левченко, не грозит мобилизацией в будущем.

Также напомним, что нардеп от "Свободы" Оксана Савчук считает, что людям старше 60 лет нужно дать возможность подписывать контракт на 6 месяцев с правом его добровольного продления.