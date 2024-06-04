Британские разведчики назвали направление, где россияне сейчас больше всего сосредотачивают силы

По данным британских разведчиков, российским силам удалось добиться незначительных успехов в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеновка.

Related video

В течение последних 72 часов сектор Авдеевка-Покровск в Донецкой области продолжал оставаться основным направлением усилий российских сил, при этом захватчики не достигли значительных успехов. Об этом идет речь в сообщении на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным британских разведчиков, российские Вооруженные силы смогли добиться несущественных успехов в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеновка.

При этом отмечается, что по параллельной оси примерно в 3 км на юг российские силы, скорее всего, приближаются к окрестностям села Новоселовка-Первая.

"Уже дальше на юг российским силам не удалось достичь значительных успехов, несмотря на интенсивные атаки на украинские позиции к западу от села Нетайлово, расположенного на трассе E50", — говорится в сообщении.

Атаки российской армии на село Невельское, по сообщениям, были отбиты, и село, вероятно, остается в руках украинских войск.

"В течение следующей недели этот район, скорее всего, будет оставаться зоной повышенного оперативного внимания, поскольку российские силы пытаются сохранить оперативный темп в условиях тяжелых потерь", — отметили в британской разведке.

4 июня стало известно, что в оккупированном Севастополе в Крыму российские местные жители жалуются, что пусковые установки ЗРК С-300 поставили в непосредственной близости к жилому массиву между частными домами на 7-м километре Балаклавского шоссе.

Также издание Forbes 2 июня писало, что сразу после того, как США дали разрешение Украине бить их оружием по территории РФ, Силы обороны совершили атаку на базу ВС РФ в Белгородской области. Для атаки использовали HIMARS.