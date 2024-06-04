Британські розвідники назвали напрямок, де росіяни зараз найбільше зосереджують сили

За даними британських розвідників, російським силам вдалося домогтися незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл і Євгенівка.

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Впродовж останніх 72 годин сектор Авдіївка-Покровськ у Донецькій області продовжував залишатися основним напрямком зусиль російських сил, при цьому загарбники не досягли значних успіхів. Про це йде мова у повідомленні на сторінці Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

За даними британських розвідників, російські Збройні сили змогли домогтися несуттєвих успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл і Євгенівка.

При цьому зазначається, що за паралельною віссю приблизно за 3 км на південь російські сили, скоріше за все, наближаються до околиць села Новоселівка-Перша.

"Вже далі на південь російським силам не вдалося досягнути значних успіхів, попри інтенсивні атаки на українські позиції на захід від села Нетайлове, розташованого на трасі E50", — ідеться в повідомленні.

Атаки російської армії на село Невельське, за повідомленнями, були відбиті, і село, ймовірно, залишається в руках українських військ.

"Впродовж наступного тижня цей район, радше за все, буде залишатися зоною підвищеної оперативної уваги, оскільки російські сили намагаються зберегти оперативний темп в умовах важких втрат", — наголосили в британській розвідці.

4 червня стало відомо, що у окупованому Севастополі в Криму російські місцеві жителі скаржаться, що пускові установки ЗРК С-300 поставили в безпосередній близькості до житлового масиву між приватними будинками на 7-му кілометрі Балаклавського шосе.

Також видання Forbes 2 червня писало, що відразу після того, як США дали дозвіл Україні бити їхньою зброєю по території РФ, Сили оборони здійснили атаку на базу ЗС РФ в Бєлгородській області. Для атаки використали HIMARS.