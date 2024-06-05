Мобилизация в Украине: в Раде заявили, что людей стали реже "хватать" на улицах (видео)

По словам председателя Верховной Рады, при помощи электронного реестра у людей появилась возможность самостоятельно обновить свои данные, чтобы они могли выполнить воинский долг.

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В последнее время все реже стали появляться новости о том, что людей "хватают на улице" якобы представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Такое мнение озвучил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга.

Журналисты задали ему вопрос о том, почему с рассмотрения был снят законопроект о военной полиции в Украине. По его словам, страна нуждается сегодня в справедливой и качественной военной юстиции в комплексе. Речь идет про: военную полицию, военную прокуратуру, систему военных судов и военных адвокатов.

Все это, как заявил председатель Верховной Рады, называется "специализированной юстицией", которая должна заниматься исключительно вопросами совершения тех или иных правонарушений в военной сфере.

В то же время, он убежден, что с момента принятия закона о мобилизации "хватаний людей на улицах" стало меньше. Большую роль в этом сыграл электронный реестр, в том числе приложение "Резерв+".

"Он сейчас работает. Вы знаете, что уже, кажется, более 1,5 млн человек обновили данные. И все происходит преимущественно в гражданском понимании. И вы видите, что количество этих "хватаний" и "засаживаний" в разы уменьшилось, потому что люди имеют возможность самостоятельно обновить свои данные для того, чтобы они могли выполнить воинский долг", — продолжил глава Верховной Рады.

Напомним, 4 июня сообщалось, что в Херсоне женщина укусила сотрудника полиции, ведь пыталась защитить своего 23-летнего сына. По данным следствия, отказавшийся от проверки документов украинец не подлежит мобилизации по возрасту, а вот его мать теперь может понести уголовную ответственность за нападение на сотрудника правоохранительных органов.