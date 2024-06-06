Произошли сбои в логистике: Британская разведка оценила удары ВСУ по паромам РФ в Крыму

Украинские удары по паромным переправам свидетельствуют об уязвимости Керченского пролива, несмотря на значительные инвестиции России в безопасность и противовоздушную оборону.

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Украинские удары по паромам РФ в Крыму и Краснодарском крае дали положительные результаты. Из-за этого у российских оккупантов ухудшилась логистика. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании за 6 июня.

Украинские ракетные удары повредили два российских железнодорожных парома через Керченский пролив, которые служили основным средством железнодорожной перевозки российских поездов с горючим и боеприпасами в Крым.

"Ухудшение пропускной способности железнодорожных переездов почти наверняка вызвало значительные временные сбои в российских военных логистических операциях и в поставках топлива в Крым. Россия будет вынуждена как можно быстрее заменить железнодорожное паромное сообщение, что, вероятно, повлияет на ее более широкие морские логистические операции", — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что украинский удар по паромным переправам и следующая атака на ближайший склад топлива еще раз подчеркивают уязвимость пролива для украинского вмешательства, несмотря на значительные инвестиции России в безопасность и противовоздушную оборону.

Напомним, что Силы обороны нанесли удары по нефтяным терминалам в Краснодарском крае и поразили паромную переправу. Происшествие произошло в ночь на 31 мая после того, как были выведены из строя паромы в Крыму, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.