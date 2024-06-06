Сталися збої в логістиці: Британська розвідка оцінила удари ЗСУ по поромах РФ в Криму

Українські удари по поромних переправах свідчать про вразливість Керченської протоки, попри значні інвестиції Росії в безпеку та протиповітряну оборону.

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Українські удари по поромах РФ в Криму та Краснодарському краї дали позитивні результати. Через це в російських окупантів погіршилася логістика. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії за 6 червня.

Українські ракетні удари пошкодили два російські залізничні пороми через Керченську протоку, які служили основним засобом залізничного перевезення російських поїздів з пальним та боєприпасами до Криму.

"Погіршення пропускної спроможності залізничних переїздів майже напевно викликало значні тимчасові збої у російських військових логістичних операціях та у постачанні палива до Криму. Росія буде змушена якнайшвидше замінити залізничне поромне сполучення, що, ймовірно, вплине на її ширші морські логістичні операції", — йдеться в повідмленні.

У розвідці зауважили, що український удар по поромних переправах і наступна атака на найближчий склад палива ще раз наголошують на вразливості протоки для українського втручання, попри значні інвестиції Росії в безпеку та протиповітряну оборону.

Нагадаємо, що Сили оборони завдали ударів по нафтових терміналах у Краснодарському краї і уразили поромну переправу. Подія сталася в ніч проти 31 травня після того, як були виведені з ладу пороми в Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.