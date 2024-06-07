США надеются заставить Пекин и Москву договориться о контроле над ядерным оружием, — СМИ

Белый дом рассматривает возможность дальнейшего развития ядерных сил США и работает над тем, чтобы обеспечить ключевых союзников возможностями для нанесения ударов на большие расстояния.

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Администрация президента США Джо Байдена намерена принять более решительную стратегию в отношении ядерного оружия после того, как Китай и Россия отказались обсудить вопрос контроля над вооружением. Об этом пишет Semafor.

"США считают, что им необходимо "принять более конкурентный подход к нераспространению и контролю над вооружениями" в свете растущей глобальной напряженности и "внести определенные коррективы в нашу позицию и возможности", — сказал Semafor высокопоставленный представитель администрации.

Администрация Байдена все еще надеется посадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что отказ от переговоров будет иметь последствия.

"Россия и Китай столкнутся с ухудшением среды безопасности, если они будут продолжать отказываться от переговоров", — сказал собеседник издания.

Белый дом также рассматривает возможность дальнейшего развития ядерных сил США в условиях растущей ядерной угрозы и работает над тем, чтобы обеспечить ключевых союзников возможностями для нанесения ударов на большие расстояния, а также средствами наблюдения, необходимыми для самозащиты.

Кроме того, администрация Байдена начинает закладывать основу для ключевых ядерных вопросов, с которыми столкнется президент США в случае своего переизбрания.

Журналисты напомнили, что соглашение по ограничению крупнейших ядерных арсеналов мира, которое подписали Китай и Россия, должно закончиться в 2026 году.

"Если будет второй срок, ключевым вопросом для нашей администрации является то, как мы подойдем к этой дате, 6 февраля 2026 года. Мы должны думать о среде, в которой мы не будем ограничены, но так же, как и Россия, и Китай", — подчеркнул чиновник.

Напомним, 5 июня президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения обычных ракет в пределах досягаемости США и их европейских союзников.

4 июня депутат российской государственной думы Андрей Гурулев предложил сбросить на Нидерланды ядерную бомбу, чтобы таким образом поставить Европу на колени.