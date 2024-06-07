США сподіваються змусити Пекін та Москву домовитись про контроль над ядерною зброєю, — ЗМІ

Білий дім розглядає можливість подальшого розвитку ядерних сил США та працює над тим, щоб забезпечити ключових союзників можливостями для завдавання ударів на великі відстані.

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Адміністрація президента США Джо Байдена має намір ухвалити більш рішучу стратегію щодо ядерної зброї після того, як Китай і Росія відмовились обговорити питання контролю над озброєнням. Про це пише Semafor.

"США вважають, що їм необхідно "прийняти більш конкурентний підхід до нерозповсюдження і контролю над озброєннями" у світлі зростаючої глобальної напруженості і "внести певні корективи в нашу позицію і можливості", — сказав Semafor високопоставлений представник адміністрації.

Адміністрація Байдена все ще сподівається посадити своїх геополітичних суперників за стіл переговорів, але хоче показати, що відмова від переговорів матиме наслідки.

"Росія і Китай зіткнуться з погіршенням безпекового середовища, якщо вони продовжуватимуть відмовлятися від переговорів", — сказав співрозмовник видання.

Білий дім також розглядає можливість подальшого розвитку ядерних сил США в умовах зростаючої ядерної загрози і працює над тим, щоб забезпечити ключових союзників можливостями для завдавання ударів на великі відстані, а також засобами спостереження, необхідними для самозахисту.

Крім того, адміністрація Байдена починає закладати основу для ключових ядерних питань, з якими зіткнеться президент США у разі свого переобрання.

Журналісти нагадали, що угода щодо обмеження найбільших ядерних арсеналів світу, яку підписали Китай та Росія, має закінчитися у 2026 році.

"Якщо буде другий термін, ключовим питанням для нашої адміністрації є те, як ми підійдемо до цієї дати, 6 лютого 2026 року. Ми повинні думати про середовище, в якому ми не будемо обмежені, але так само, як і Росія, і Китай", — наголосив чиновник.

Нагадаємо, 5 червня президент Росії Володимир Путін заявив про можливість розміщення звичайних ракет у межах досяжності США та їхніх європейських союзників.

4 червня депутат російської державної думи Андрій Гурульов запропонував скинути на Нідерланди ядерну бомбу, щоб таким чином поставити Європу на коліна.