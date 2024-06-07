Компания Hensoldt оснастит вертолеты ВСУ датчиками противоракетной защиты AMPS

Эксперты отмечают, что AMPS представляет собой гибкую, автономную систему, которая обеспечивает защиту вертолетов от широкого спектра угроз, включая ракеты класса "земля-воздух" и "воздух-воздух".

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Немецкий поставщик сенсорных решений Hensoldt объявил о новом заказе на оснащение вертолетов Вооруженных сил Украины современными системами обнаружения и самозащиты. Об этом 5 июня сообщил ресурс Defence Industry Europe.

Контракт включает дополнительные решения по самозащите AMPS (Airborne Missile Protection System) на сумму в двузначное число миллионов евро. Эта поставка поможет украинским вооруженным силам повысить обороноспособность и соответствовать современным требованиям.

Что известно о системе AMPS

Как заявила руководитель подразделения наземных решений компании Hensoldt Таня Альтманн, с помощью AMPS интеграция новой платформы защитит экипажи от различных угроз, повышая обороноспособность украинских вертолетов. В частности, система AMPS обеспечивает защиту вертолетов от широкого спектра угроз, включая ракеты класса "земля-воздух" и "воздух-воздух".

Для надежного обнаружения этих угроз AMPS может быть оснащен системами предупреждения о ракетах, лазерах и радарах, чтобы обеспечить наилучшую возможную защиту за счет быстрого обнаружения.

Эксперты отмечают, что AMPS представляет собой гибкую, автономную систему самозащиты, предназначенную для вертолетов и самолетов. Благодаря модульной конструкции она может быть легко адаптирована к конкретным эксплуатационным требованиям и различным профилям миссий.

Основные компоненты AMPS включают:

Датчик обнаружения пуска ракет (MILDS) : обнаруживает пуск ракет и предупреждает экипаж.

: обнаруживает пуск ракет и предупреждает экипаж. Блок управления и индикации AMPS (ACDU) : управляет системой и предоставляет индикацию экипажу.

: управляет системой и предоставляет индикацию экипажу. Активная система подтверждения (MACS): определяет расстояние и скорость обнаруженных ракет, исключая ложные срабатывания.

Напомним, впервые HENSOLDT поставила 16 систем самозащиты AMPS украинским вооруженным силам в июне прошлого года. Теперь же новые поставки позволят еще больше усилить обороноспособность украинской авиации.