"Это не выбор профессии": комбат ударных БпАК рассказал, почему воевать должны уметь все

Офицер Юрий Федоренко заявил, что мужчины и женщины должны быть военнообязанными и пройти общую военную подготовку, получить специальность и стать в резерв.

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Все граждане Украины, как мужичины, так и женщины, должны уметь воевать. Такого мнения придерживается командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, о чем он рассказал "24 каналу".

По его словам, в феврале 2022 года было образовано его подразделение. Тогда многие бойцы впервые взяли в руки оружие. У них не было боевого опыта. Уже 25 февраля им пришлось вступить в бой.

Федоренко считает, что если бы эти люди имели лучшую подготовку, то воевали бы эффективнее, а потери были бы куда меньше.

"Мы осознаем, что не могут воевать абсолютно все, должен быть тыл, кто-то должен работать. Но все должны уметь воевать. Это очень важно", — сказал военный.

Он отметил, что Россия никуда не исчезнет. Поэтому необходимо сделать выводы из ошибок прошлого. Федоренко считает, что мужчины и женщины должны быть военнообязанными и пройти общую военную подготовку, получить специальность и стать в резерв. И если будет нужно, то встать в строй и выполнять боевые задачи.

"Если кто-то думает, что когда противник придет к дверям вашего дома, он к вам будет нормально относиться или помилует, то этого не произойдет. Буча, Ирпень, Купянск, Изюм четко показали, что делали с украинцами", – сказал Федоренко.

Он считает, что для защиты своих семей украинцам надо быть подготовленными к выполнению боевых задач.

Также Федоренко считает, что минимальный возраст военнообязанных должен составлять 23 года

"Должно прийти осознание, что военное дело – это не выбор профессии. А военное дело – это обязательство каждого украинца для того, чтобы мы могли выжить как нация и как государство. Поэтому военная подготовка – это не обременение, а то наименьшее, что может дать государство, чтобы уберечь своих людей", — сказал военный.

Юрий Федоренко о военной подготовке украинцев (смотреть с 31 минуты)

Напомним, в ТЦК объяснили, законно ли вручение повесток на работе. Представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин отметил, что еще до вступления в силу закона о мобилизации у руководителей предприятий были обязанности вести воинский учет и сообщать о своих военнообязанных работников в военкоматы.