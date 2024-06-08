В РФ совершили покушение на мэра-коллаборациониста Купянска Геннадия Мацегору, — ГУР

Сейчас Мацегора находится в критическом состоянии. После побега в РФ он руководил спорткомплексом в Белгородской области.

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На Геннадия Мацегору, мэра-коллаборациониста города Купянск Харьковской области, было совершено покушение в России. Об этом сообщают в ГУР.

Разведчики отмечают, что покушение на Мацегору было совершено 7 июня в городе Старый Оскол в Белгородской области. Кто совершил покушение — неизвестно. В ГУР рассказали, что коллаборациониста усиленно охраняли. Сейчас он находится в Москве в больнице. Его состояние оценивается как критическое.

Кто такой Геннадий Мацегора

Занимал должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ. Во время военного вторжения России в Украину в 2022 году перешел на сторону агрессора.

Геннадий Мацегора в Старом Осколе Фото: Скриншот

Он провел переговоры с военными России вместе с начальником полиции города и договорились о сотрудничестве. Призывал людей жить под оккупацией, сотрудничая с агрессором.

Член т.н. "временной гражданской администрации Харьковской области", которую привезли российско-фашистские оккупанты на захваченную территорию г. Купянск в июне 2022 года.

После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область и жил в городе Старый Оскол, где руководил с 2023 года спорткомплексом. Находится в базе "Миротворца".

Напомним, в апреле на оккупированной части Луганской области взорвали автомобиль местного коллаборанта.