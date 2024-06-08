В РФ скоїли замах на мера-колаборанта Куп'янська Геннадія Мацегору, — ГУР

Нині Мацегора перебуває у критичному стані. Після втечі до РФ він керував спорткомплексом у Білгородській області.

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На Геннадія Мацегору, мера-колаборанта міста Куп'янськ на Харківщині, було скоєно замах у Росії. Про це повідомляють у ГУР.

Розвідники зазначають, що замах на Мацегору був скоєний 7 червня у місті Старий Оскіл у Бєлгородській області. Хто скоїв замах – невідомо. У ГУР розповіли, що колаборанта посилено охороняли. Нині він перебуває у Москві в лікарні. Його стан оцінюють як критичний.

Хто такий Геннадій Мацегора

Обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ. Під час військового вторгнення Росії в Україну у 2022 році перейшов на бік агресора.

Геннадій Мацегора у Старому Осколі Фото: Скриншот

Він провів переговори з військовими Росії разом із начальником поліції міста та домовилися про співпрацю. Закликав людей жити під окупацією, співпрацюючи з агресором.

Член т. зв. "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області", яку привезли російсько-фашистські окупанти на захоплену територію м. Куп'янськ у червні 2022 року.

Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Бєлгородської області та жив у місті Старий Оскіл, де керував з 2023 року спорткомплексом. Перебуває у базі "Миротворця".

Нагадаємо, у квітні на окупованій частині Луганської області підірвали автомобіль місцевого колаборанта.