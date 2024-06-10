Больше мотивированы, чем уклонисты: первый батальон бывших заключенных уже почти на фронте (видео)

По словам Андрея Цаплиенко, эти экс-осужденные захотели пойти воевать еще до того, как парламент разрешил определенным категориям заключенных мобилизоваться. Журналист отметил, что они психологически более готовы к стрессовым ситуациям, чем обычные люди.

Related video

Первый батальон украинских заключенных, которые выразили желание стать в ряды ВСУ, уже совсем рядом с фронтом. О том, как рекруты из-за решетки сейчас проходят интенсивный курс тактической и медицинской подготовки в Харьковской области, рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в сюжете для "ТСН.Тижня".

Специализированный батальон, сформированный из бывших заключенных, создали в 92-й бригаде. Журналист пообщался с некоторыми из них.

Бывший осужденный и командир взвода Владислав Кугук, который оказался за решеткой из-за тяжелой автомобильной аварии, считает, что заключенные имеют больше мотивации стать эффективными штурмовиками.

"Я вам скажу, что заключенные — это те люди, которые перебороли свой страх, которые учатся на своих ошибках, со своим опытом, можно сказать", — рассказал он.

Среди желающих защищать Украину есть и те, кого называют профессиональным криминалитетом. Бывшему осужденному бойцу Владимиру Кириченко 41, но 23 года он провел в тюрьме. Он был карманником, который за час мог вытащить несколько десятков мобильных телефонов. Только сейчас, проведя полжизни за решеткой, говорит, что понял ценность свободы и сейчас получил шанс заслужить ее на передовой.

Цаплиенко в своем Telegram-канале поделился собственными впечатлениями от общения со спецдобровольцами. Он отметил, что это люди, которые еще задолго до решения Верховной Рады разрешить подписывать контракты заключенным, выразили желание пойти на фронт. По мнению журналиста, они психологически более готовы к стрессовым ситуациям, чем обычные люди. Более того, у бывших заключенных большая мотивация, чем у уклонистов, которых наловили ТЦК.

"И, по моему субъективному мнению, они даже внешне не похожи на тех российских персонажей из "Шторм Z" и "Шторм V", которых берут в плен на Харьковщине. В целом же, увидим со временем, насколько боеспособными будут такие подразделения", — написал Цаплиенко.

Напомним, 8 мая Верховная Рада одобрила законопроект №11079-1, который позволяет определенным категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что потенциально в Силы обороны могут мобилизовать от 15 до 20 тысяч осужденных.