Більше мотивовані, аніж ухилянти: перший батальйон колишніх в'язнів уже майже на фронті (відео)

За словами Андрія Цаплієнка, ці ексзасуджені захотіли піти воювати ще до того, як парламент дозволив певним категоріям ув'язнених мобілізуватися. Журналіст зазначив, що вони психологічно більш готові до стресових ситуацій, аніж звичайні люди.

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Перший батальйон українських ув'язнених, які висловили бажання стати до лав ЗСУ, уже зовсім поруч з фронтом. Про те, як рекрути з-за ґрат нині проходять інтенсивний курс тактичної та медичної підготовки в Харківській області, розповів воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко у сюжеті для "ТСН.Тижня".

Спеціалізований батальйон, сформований з колишніх в'язнів, створили у 92-й бригаді. Журналіст поспілкувався з деякими із них.

Колишній засуджений і командир взводу Владислав Кугук, який опинився за ґратами через тяжку автомобільну аварію, вважає, що ув’язнені мають більше мотивації стати ефективними штурмовиками.

"Я вам скажу, що ув'язнені – це ті люди, які перебороли свій страх, які навчаються на своїх помилках, зі своїм досвідом, можна сказати", – розказав він.

Серед охочих захищати Україну є й ті, кого називають професійним криміналітетом. Колишньому засудженому бійцю Володимиру Кириченку 41, але 23 роки він провів у в'язниці. Він був кишеньковим злодієм, який за годину міг витягнути декілька десятків мобільних телефонів. Лише зараз, провівши пів життя за ґратами, каже, що зрозумів цінність свободи й нині отримав шанс заслужити її на передовій.

Цаплієнко у своєму Telegram-каналі поділився власними враженнями від спілкування зі спецдобровольцями. Він наголосив, що це люди, які ще задовго до рішення Верховної Ради дозволити підписувати контракти увʼязненим, висловили бажання піти на фронт. На думку журналіста, вони психологічно більш готові до стресових ситуацій, аніж звичайні люди. Ба більше, у колишніх в'язнів більша мотивація, аніж в ухилянтів, яких наловили ТЦК.

"І, на мою субʼєктивну думку, вони навіть зовнішньо не схожі на тих російських персонажів зі "Шторм Z" та "Шторм V", яких беруть в полон на Харківщині. В цілому ж, побачимо згодом, наскільки боєздатними будуть такі підрозділи", — написав Цаплієнко.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада схвалила законопроєкт №11079-1, який дає змогу певним категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ.

Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що потенційно до Сил оборони можуть мобілізувати від 15 до 20 тисяч засуджених.