Румыны решили модернизировать отечественный танк TR-85: что улучшат в старом ОБТ

Программа модернизации предусматривает замену электроники и системы управления огнем, улучшение приборов наблюдения, а также обновление систем связи.

Related video

Румынские оружейники решили провести комплексную модернизацию отечественных танков TR-85M1 "Bizonul", которые выпускались до 2009 года. На данный момент планируется модернизировать 108 машин TR-85 до стандарта TR-85M1R. Об этом 9 июня сообщил польский ресурс Defence 24.

Авторы публикации пишут, что несмотря на членство в Варшавском договоре, Румыния на протяжении многих лет стремилась к военной независимости, разрабатывая свои собственные модификации советских базовых танков.

Особенно успешной оказалась модернизация семейства Т-54/Т-55, что привело к созданию таких танков, как TR-580, TR-77-580 и TR-85. В рамках этой программы было произведено около 600 машин.

"Не совсем ясно, будут ли модернизированы только машины варианта TR-85M1, или же и те TR-85, которые остались на вооружении батальона" — отмечает издание.

Технические аспекты модернизации

Программа модернизации включает в себя:

замену электроники и системы управления огнем — новая система управления огнем будет более точной и надежной, обеспечивая лучшее наведение на цель;

обновление электрической системы и стабилизации — модернизированная стабилизация башенной системы и основного вооружения повысит боевые возможности танка;

улучшение приборов наблюдения и целеуказания — оснащение современной тепловизионной камеры для наводчика значительно улучшит способность обнаруживать и поражать цели в любое время суток;

обновление систем связи — новые системы связи будут обеспечивать безопасную, зашифрованную связь, соответствующую современным требованиям.

Важно