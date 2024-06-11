"Смешиваются с гражданскими судами": в ВСУ рассказали о новой тактике россиян в море (видео)

По словам представителя Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, в Черном море противник присутствует благодаря подводным лодкам. Проект "Варшавянка" 636 накануне выпустил крылатую ракету "Калибр" по Украине и имеет на вооружении еще три единицы.

Related video

Российские оккупанты регулярно атакуют мирные города Украины при помощи различного вооружения. В том числе обстрелы происходят время от времени с акватории морей. Об угрозе рассказал детальнее начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас противник удерживает в Черном море подводную лодку проекта "Варшавянка" 636. После того, как днем ранее ВС РФ запустили одну крылатую ракету "Калибр" по Украине, борт подводной лодки хранит еще 3 таких ракеты.

"Фактически враг выбрал такую тактику присутствия в Черном море именно за счет подводных лодок. Независимо от того является он носителем или нет. Сейчас они присутствуют только в таком формате", — заявил Дмитрий Плетенчук.

А вот что касается Азовского моря, то там, продолжает представитель Сил обороны юга, противник удерживает надводные корабли в количестве 8 штук. Среди них:

3 ракетоносителя;

3 больших десантных корабля.

Их расположение там с большой вероятностью объясняется учебной деятельностью.

"Но важным моментом является то, что они, видимо, чувствуют себя там в большей безопасности. Особенно учитывая, что они там фактически смешиваются с гражданскими судами и учитывая, что в Азове не так много маршрутов, по которым можно ходить. И они ходят вместе с гражданскими", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 10 июня сообщалось, что ВС РФ нанесли по Харькову удары авиабомбами. Из-за неразорвавшегося боеприпаса пришлось начать эвакуацию людей. Всего в результате обстрела КАБами в Киевском и Салтовском районах города 7 человек пострадали. Повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля.