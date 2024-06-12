В Крыму пьяный российский командир расстрелял солдата, потому что тот не брал трубку (фото)

В суде командир Дмитрий Чочумаков раскаялся и полностью признал свою вину. Его приговорили к 11 годам заключения.

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В Крыму пьяный командир обиделся на солдата и расстрелял его из автомата, потому что тот не взял трубку, когда командир ему звонил. Об этом сообщил российский паблик ASTRA.

"Будучи нетрезвым, заместитель командира мотострелкового взвода старший сержант Дмитрий Чочумаков в декабре прошлого года стал обзванивать военнослужащих суточного наряда, чтобы проверить качество связи. Один из подчиненных не ответил на звонок командира. После этого Чочумаков отправился к нему в блиндаж. В укрытии между мужчинами произошел конфликт, в результате которого Чочумаков расстрелял подчиненного из автомата АК-47", — говорится в сообщении.

Как выяснила ASTRA, в приговоре военного суда указано, что Чочумаков полностью признал вину и раскаялся.

Суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима.

Российский командир Дмитрий Чочумаков Фото: Astra

Напомним, 5 мая стало известно, что российский военный Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял 8 сослуживцев в 2019 году и отбывал наказание, отправился на войну против Украины, где застрелил пятерых россиян.

4 мая ASTRA сообщила, что российский военный, который воевал в составе танкового полка ВС РФ, расстрелял управление артиллерийского дивизиона, убил шестерых солдат и сбежал.