В Криму п'яний російський командир розстріляв солдата, бо той не брав слухавку (фото)

У суді командир Дмитро Чочумаков розкаявся та повністю визнав свою провину. Його засудили до 11 років ув'язнення.

Related video

В Криму п'яний командир образився на солдата і розстріляв його з автомата, бо той не взяв слухавку, коли командир йому дзвонив. Про це повдіомив російський паблік ASTRA.

"Будучи нетверезим, заступник командира мотострілецького взводу старший сержант Дмитро Чочумаков у грудні минулого року став обдзвонювати військовослужбовців добового наряду, щоб перевірити якість зв'язку. Один із підлеглих не відповів на дзвінок командира. Після цього Чочумаков вирушив до нього в бліндаж. В укритті між чоловіками стався конфлікт, унаслідок якого Чочумаков розстріляв підлеглого з автомата АК-47", — йдеться у повідомленні.

Як з'ясувала ASTRA, у вироку військового суду зазначено, що Чочумаков повністю визнав провину і розкаявся.

Суд призначив йому 11 років колонії суворого режиму.

Російський командир Дмитро Чочумаков Фото: Astra

Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що російський військовий Раміль Шамсутдінов, який розстріляв 8 товаришів по службі у 2019 році і відбував покарання, вирушив на війну проти України, де застрелив п'ятьох росіян.

4 травня ASTRA повідомила, що російський військовий, який воював у складі танкового полку ЗС РФ, розстріляв управління артилерійського дивізіону, убив шістьох солдатів та утік.