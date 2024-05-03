Росіянин-рецидивіст на війні в Україні вбив ще п'ятьох товаришів по службі, - росЗМІ

Раміль Шамсутдінов, який був засуджений до 24,5 років колонії суворого режиму за вбивство 8 строковиків, після невдалої спроби долучитися до лав "Вагнера" таки потрапив на війну в Україні, але знову скоїв злочин проти своїх.

Related video

Російський військовий Раміль Шамсутдінов, який розстріляв 8 товаришів по службі у 2019 році і відбував покарання, вирушив на війну проти України, де застрелив п'ятьох росіян. Про це повідомив російський паблік "C места события".

Вбивство, яке нібито намагаються приховати, сталося декілька днів назад. Російські ЗМІ пишуть, що Раміль вкотре посварився з приятелями, зарядив автомат і впритул розстріляв командирів роти. Одному із солдатів вдалося зняти все, що відбувалося на телефон. Відео він виклав у вільний доступ. За це йому погрожують розправою.

Рецидив російського військового прокоментував у Telegram військовий ЗСУ Євген Карась. Повідомлення про вбивство Шамсутдіновим товаришів по службі він підписав: "Сударь, а можна на біс?".

Раміль Шамсутдінов знову розстріляв російських військових Фото: скриншот

Офіційного підтвердження чергового вбивства Шамсутдіновим наразі немає. У Міністерстві оборони РФ ситуація не коментували.

Хто такий Раміль Шамсутдінов

У жовтні 2019 року на Забайкаллі солдат-строкових Раміль Шамсутдінов під час зміни варти розстріляв своїх товаришів по службі з автомата АК-74. Восьмеро військових загинули, ще двоє дістали поранення. Він пояснив, що відкрив вогонь через дідівщину на службі.

У січні 2021 року суд засудив Шамсутдінова до 24,5 років колонії суворого режиму, а частину, в якій він служив, було розформовано.

У грудні 2022 року ув'язнений попросився до ПВК "Вагнер" для участі у війні проти України. Утім, Шамсутдінову відмовили, заявивши, що "народу вже й так багато". Водночас інших засіджених, які перебували у тій же колонії, до "Вагнера" тоді взяли.