Суд виніс вирок російському солдату-строковику, який вбив вісьмох товаришів по службі (відео)

Родичі загиблих та адвокати засудженого збираються оскаржити вирок Раміля Шамсутдінова.

Другий Східний окружний військовий суд у Читі засудив солдата-строковика Раміля Шамсутдінова до 24,6 років колонії суворого режиму за вбивство вісьмох товаришів по службі у військовій частині Забайкалля в жовтні 2019 року. Про це повідомляє низка російських ЗМІ й telegram-каналів.

Державний обвинувач вимагав для підсудного максимальний термін — 25 років, оскільки суд присяжних своїм вердиктом не дозволив відправити солдата за ґрати до кінця днів, визнавши його винним. Суд постановив, що Раміль заслуговує поблажливості. Відповідно до ст. 65 КК це означає, що Шамсутдінов не може бути засуджений до довічного позбавлення волі.

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"Присудити позбавлення волі за вбивство восьми осіб до 19 років, за замах на вбивство двох осіб — до 9 років позбавлення волі. Шляхом часткового складання термінів призначити остаточне покарання у вигляді 24 років 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму", — йдеться у вердикті суду.

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Крім того, засуджений повинен виплатити компенсації сімʼям загиблих. Як повідомляє "Політ. Ру", родичі вбитих Олексія Андрєєва, Романа Ковальова, Єгора Богомолова зажадали по 3 млн рублів як моральну шкоду. Таку ж суму запросили поранені Євген Графов і Владислав Шпак. Родичі вбитих Данила Пʼянкова і Володимира Євсєєва розраховують на компенсації в 5 млн і 8 млн рублів відповідно. Загальна сума становить 28 млн рублів. Як розповів адвокат Шамсутдінова, його підзахисного зобовʼязали виплатити 10,8 млн рублів.

Адвокати не згодні з таким вироком і мають намір подавати апеляцію. Домагатися вироку має намір і сторона потерпілих.

Трагедія сталася 25 жовтня позаминулого року. Раміль Шамсутдінов з автоматом АК-74М прибув із військовослужбовцями на територію комплексу підготовки чергової зміни. Отримавши чотири магазини по 30 патронів у кожному, він розстріляв колег, прицілюючись їм у голову, груди і спину. Вісім осіб загинули, ще двоє були важко поранені.

Свій вчинок строковик пояснив знущаннями з боку товаришів по службі.

Нагадаємо, батько засудженого розповідав, що син не скаржився на службу, говорив, що йому все подобається, і навіть збирався підписати контракт. За тиждень до трагедії він попросив у батьків грошей нібито на новий телефон. Уже потім зʼясувалося, що у нього вимагав гроші старослужбовець, який йшов на дембель. І хоча слідчі встановили цей факт, кримінальну справу тоді порушувати не стали, оскільки нібито кривдник взяв гроші в борг, а не забрав їх.