Суд вынес приговор российскому солдату-срочнику, убившему восемь сослуживцев (видео)

Родственники погибших и адвокаты осужденного собираются обжаловать приговор Рамилю Шамсутдинову.

Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,6 годам колонии строгого режима за убийство восьми сослуживцев в воинской части Забайкалье в октябре 2019 года. Об этом сообщает ряд российских СМИ и telegram-каналов.

Государственный обвинитель требовал для подсудимого максимальный срок в виде 25 лет, поскольку суд присяжных своим вердиктом не дал отправить солдата за решетку до конца дней, признав его виновным, то таким, который заслуживает снисхождения. В соответствии со ст. 65 УК это означает, что Шамсутдинов не может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

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"Приговорить за убийство восьми лиц к 19 годам лишения свободы, за покушение на убийство двух лиц — к 9 годам лишения свободы. Путем частичного сложения сроков назначить окончательное наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима", – говорится в вердикте суда.

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Кроме того, осужденный должен будет выплатить компенсации семьям погибших. Как сообщает "Полит. Ру", родственники убитых Алексея Андреева, Романа Ковалева, Егора Богомолова потребовали в качестве морального вреда по 3 млн рублей. Такую же сумму запросили раненые Евгений Графов и Владислав Шпак. Родственники убитых Даниила Пьянкова и Владимира Евсеева рассчитывают на компенсации в 5 млн и 8 млн рублей. Общая сумма составляет 28 млн рублей. Как рассказал адвокат Шамсутдинова, его подзащитного обязали выплатить 10,8 млн рублей.

Адвокаты не согласны с таким приговором и собираются подавать апелляцию. Добиваться приговора намерена и сторона потерпевших.

Трагедия произошла 25 октября позапрошлого года. Рамиль Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены. Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину. Восемь человек погибли, еще двое были тяжело ранены.

Свой поступок срочник объяснил издевательствами со стороны сослуживцев.

Напомним, отец осужденного рассказывал, что сын не жаловался на службу, говорил, что ему все нравится, и даже собирался подписать контракт. За неделю до трагедии он попросил у родителей денег якобы на новый телефон. Уже потом выяснилось, что у него вымогал деньги старослужащий, уходивший на дембель. И хотя следователи установили этот факт, уголовное дело тогда возбуждать не стали, поскольку якобы обидчик взял деньги в долг, а не забрал их.