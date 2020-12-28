Суд присяжных попросил о снисхождении для срочника из Забайкалья, убившего 8 сослуживцев

За такое решение проголосовали пятеро присяжных из восьми

Присяжные единогласно признали виновным солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, убившего 25 октября 2019 года восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае, передает Meduza.

Однако пожизненный срок, который сторона обвинения запрашивала для обвиняемого, ему не грозит, поскольку пятеро из восьми присяжных проголосовали за то, что он заслуживает снисхождения.

По словам председателя правозащитной группы "Агора" Павела Чикова, судья, с учетом решения присяжных, может назначить Шамсутдинову не больше 2/3 максимального срока по статье, то есть не более 13 лет и 4 месяцев.

Прежде, чем просить суд о снисхождении, присяжные учли тот момент, что юноша совершил массовое убийство на почве конфликта с убитым старшим лейтенантом Даниилом Пьянковым, на издевательства со стороны которого неоднократно жаловался раньше. По словам адвоката, Пьянков заставлял Шамсутдинова учить устав и не давал спать трое суток.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов, военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в поселке Горный Улётовского района Забайкальского края, открыл стрельбу по сослуживцам во время смены караула. Восемь человек были убиты, еще двое получили ранения.

Свой поступок он объяснил дедовщиной.

По словам отца подсудимого, сын не жаловался на службу, говорил, что ему все нравится, и даже собирался подписать контракт. За неделю до трагедии он попросил у родителей денег якобы на новый телефон. Уже потом выяснилось, что у него вымогал деньги старослужащий, уходивший на дембель. И хотя следователи установили этот факт, уголовное дело тогда возбуждать не стали, поскольку якобы обидчик взял деньги в долг, а не забрал их.

В декабре 2019 года таки было возбуждено дело о дедовщине в воинской части №54160, где Шамсутдинов проходил как потерпевший. В марте следующего года обвиняемый. Рядовой Руслан Мухатов, получил два года условно. по словам следователей, после трагедии, которая разыгралась, у Шамсутдинова обнаружили травму, в нанесении которой заподозрили Мухатова.