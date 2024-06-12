В Раде против продления срока обновления данных военнообязанных: объяснение депутата

Александр Завитневич считает, что "так исторически сложилось" и украинцы пойдут обновлять данные в последний или предпоследний день. Парламентарий призвал сделать это как можно быстрее, иначе это "может длиться бесконечно".

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Все военнообязанные мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет в Украине обязаны обновить свои учетные данные до 16 июля. Против продления срока обновления данных выступил народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич. Свою позицию он аргументировал в интервью "BBC News Украина".

"Я лично это не поддерживаю, объясню почему. Мы рассматривали этот вопрос", — сказал он.

Народный избранник отметил, что в первые недели немножко "буксовал" мобильное приложение "Резерв+", однако сейчас оно полноценно работает.

"Когда мы даже в законе прописывали сроки — месяц, два или три — то все мы признали, что украинцы, так исторически случилось, в большинстве пойдут обновлять данные в последний или предпоследний день. Поэтому сделаем или месяц, или два, или три — какая разница? Я думаю, сейчас оно работает — пожалуйста, идите обновляйте данные. Потому что иначе это может продолжаться бесконечно", — пояснил Завитневич.

Напомним, 6 июня спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что свои данные через мобильное приложение "Резерв+" обновили 1 млн 412 тысяч украинцев.

В интервью Фокусу представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, чего ожидать военнообязанным украинцам, которые не обновят данные до 18 июля.