Мобилизация в Украине: в Минобороны рассказали, сколько украинцев уже обновили свои данные

Представитель ведомства Дмитрий Лазуткин отметил, что около 18 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные через "Резерв+".

Related video

В Украине продолжается процесс мобилизации и по состоянию на сейчас уже 1 млн 412 тысяч украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"К слову, его загрузили значительно больше людей. Мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но чуть позже. Мы знаем, что с самого начала были некоторые технические вопросы, однако сейчас эта процедура занимает несколько минут. За столько можно уточнить свое место жительства, номер телефона и электронную почту и таким образом выполнить норму закона", — рассказал Лазуткин.

Кроме того, он добавил, что потенциал людей, которые могут воспользоваться приложением "Резерв+" сейчас остается большим.

"Сейчас около 15% уточнили свои данные, есть еще возможность у большого количества людей уточнять свои данные и выполнить свою норму закона", — сказал Лазутикн.

При этом он рассказал, что около 18 тысяч украинцев, которые находятся за рубежом, также обновили свои данные через "Резерв+".

"Речь идет преимущественно об украинцах, проживающих в Польше, Чехии, Германии, Канаде, США. Эти страны являются лидерами. В общем, приложение можно сейчас загрузить по всему миру. Там 157 стран пока доступно", — отметил Лазуткин.

Напомним, 31 мая в Минобороны Украины сообщило, что 4% военнообязанных, которые обновили данные о себе с помощью приложения "Резерв+", получили статус "в розыске".

Кроме того, 28 мая нардеп Владимир Арьев сообщил, что в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект, который предусматриваетувеличение срока обновления данных военнообязанных до 150 дней.