Мобілізація в Україні: у Міноборони розповіли, скільки українців вже оновили свої дані

Речник відомства Дмитро Лазуткін зазначив, що близько 18 тисяч українців закордоном оновили свої дані через "Резерв+".

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В Україні триває процес мобілізації й станом на зараз вже 1 млн 412 тисяч українців оновили свої дані через додаток "Резерв+". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"До слова, його завантажили значно більше людей. Ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але трохи пізніше. Ми знаємо, що з самого початку були деякі технічні питання, проте наразі ця процедура займає кілька хвилин. За стільки можна уточнити своє місце проживання, номер телефону та електронну пошту і таким чином виконати норму закону", – розповів Лазуткін.

Окрім того, він додав, що потенціал людей, які можуть скористатися додатком "Резерв+" зараз залишається великим.

"Наразі близько 15% уточнили свої дані, є ще можливість у великої кількості людей уточнювати свої дані та виконати свою норму закону", – сказав Лазутікн.

При цьому він розповів, що близько 18 тисяч українців, які знаходяться за кордоном, також оновили свої дані через "Резерв+".

"Мова йде переважно про українців, які проживають у Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді, США. Ці країни є лідерами. А загалом, застосунок можна зараз завантажити по всьому світу. Там 157 країн наразі доступно", – зазначив Лазуткін.

Нагадаємо, 31 травня у Міноборони України повідомило, що 4% військовозобов'язаних, які оновили дані про себе за допомогою додатка "Резерв+", набули статусу "в розшуку".

Крім того, 28 травня нардеп Володимир Ар'єв повідомив, що у Верховній Раді буде зареєстрований законопроєкт, який передбачає збільшення терміну оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів.