ВСУ второй раз за неделю ударили по российской ПВО в Крыму: подробности

По данным Генштаба, украинские войска атаковали зенитный ракетный дивизион С-300 и два дивизиона С-400 неподалеку от аэродрома "Бельбек" и Севастополя.

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Ночью 12 июня под огнем Сил обороны Украины оказались зенитные ракетные комплексы Вооруженных Сил Российской Федерации, которые враг развернул на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Украинские защитники нанесли групповой ракетный удар по одному российскому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку аэродрома "Бельбек". А также удалось поразить еще два зенитных ракетных дивизиона С-400 вблизи аэродрома "Бельбек" и Севастополя.

Украинский Генштаб подтвердил попадание в районах целей.

"По результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Относительно третьего радара информация уточняется", — говорится в сообщении.

По данным военных на месте попаданий зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных российских ракетных дивизионов.

Напомним, 10 июня Генштаб ВСУ сообщал об ударах по ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также о поражении двух российских зенитных ракетных дивизионов С-300 возле Черноморского и Евпатории.

По данным OSINT-аналитиков, опубликовавших спутниковые снимки, Силы обороны также уничтожили РЛС 48Я6-К1 "Подлет" и, вероятно, пусковую установку типа 51П6 с одной ракетой в районе Джанкоя.