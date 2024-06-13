"Ставь плюс": в Украине начали рекрутинговую кампанию для службы в подразделениях ГУР

В ГУР заявили, что есть запрос на людей с техническими специальностями. Также открыты вакансии в подразделениях активных действий.

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В Украине 13 июня стартовала рекрутинговая кампания в состав подразделений Главного управления разведки Минобороны "Ставь плюс". Об этом "Суспільному" рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

"Наша цель — донести до гражданских украинцев, что у ГУР МО есть вакансии, и имея необходимый перечень знаний, навыков и опыта у человека есть абсолютно реальная возможность стать сотрудником без преувеличения легендарной организации", — сказал Юсов.

В материале говорится, что, если речь идет о подразделениях активного действия, среди приоритетов: хорошая физическая форма, выносливость и умение ориентироваться в стрессовых ситуациях. Возраст кандидатов может составлять от 18 до 40 лет.

Представитель одного из подразделений активных действий ГУР МО пояснил журналистам, что со своей стороны ведомство предлагает рекрутам постоянное развитие, службу на условиях мобилизации или по контракту, обучение, подготовку по собственным стандартам, а также обеспечение наилучшей амуницией и современными образцами вооружения.

"И конечно, качественное медицинское обслуживание и денежное довольствие от 70 тысяч гривен", — добавил он.

Кроме того, как сообщается, запрос на новых людей имеют не только подразделения активного действия. Так, ГУР нуждается в технических специалистах.

"В составе ГУР МО Украины есть подразделения, выполняющие задачи, связанные с использованием роботизированных систем: воздушного, наземного и морского применения. Мы очень заинтересованы в специалистах технических отраслей. А также в операторах БПЛА разного типа", – заявил представитель ГУР.

Как попасть в ГУР

Сообщается, что потенциальный кандидат должен заполнить анкету. Ее можно найти на официальном сайте ГУР в разделе "Карьера" или на рекрутинговой онлайн-платформе Lobby-X, а также на верифицированных страницах ГУР МО Украины и подразделений в социальных сетях. Моментально перейти на анкету можно также по QR-коду на рекламных объявлениях и баннерах структуры, которые уже размещены во всех крупных городах Украины.

По словам журналистов, после заполнения анкеты кандидатура рекрута попадает на рассмотрение. В случае согласования с человеком связываются в течение суток или максимальный срок – 10 дней. Это зависит от того, на какой платформе человек заполнил анкету.

Напомним, в Минобороны рассказали, как будут наказывать украинцев за фейковые данные в "Резерве+". Военнообязанным нет смысла вносить в "Резерв+" ложные данные, потому что если человек не будет реагировать на повестки по указанному адресу, он будет нести административную ответственность.