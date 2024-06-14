Дважды убегал, а на третий попался: в ТЦК объяснили инцидент с мужчиной, которого задержали в Бродах

Двое работников ТЦК и правоохранитель силой задержали мужчину призывного возраста. Ранее ВВК признала его годным к военной службе.

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Во Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент с мужчиной в Бродах, которого задержали работники Терцентра на улице. Об этом сообщили на странице учреждения в Facebook.

"Гражданин является военнообязанным, военно-врачебной комиссией признан годным к военной службе. Однако, несмотря на это, уже дважды игнорировал свой долг, попросту убегая с призывного пункта. В третий раз — не получилось. Военнослужащие из группы оповещения узнали его на улице и, несмотря на агрессивное сопротивление, доставили в местный ТЦК", — говорится в сообщении.

Так, 14 июня в соцсетях начали распространять видео, на котором в Бродах двое работников ТЦК и правоохранитель силой задерживали мужчину призывного возраста. За кадром слышен женский голос, который просит отпустить мужчину. Один из представителей ТЦК на это просит ее подойти и посмотреть, кто это такой.

Напомним, что в Хмельницком во время проверки работниками ТЦК документов граждан на улице один из мужчин ранил ножом военнослужащего ТЦК .