Двічі втікав, а на третій попався: у ТЦК пояснили інцидент з чоловіком, якого затримали в Бродах

Двоє працівників ТЦК і правоохоронець силоміць затримали чоловіка призовного віку. Раніше ВЛК визнала його придатним до військової служби.

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У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент з чоловіком у Бродах, якого затримали працівники Терцентру на вулиці. Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.

"Громадянин є військовозобов'язаним, військово-лікарською комісією визнаний придатним до військової служби. Однак, незважаючи на це, вже двічі ігнорував свій обов'язок, попросту втікаючи з призовного пункту. Втретє – не вийшло. Військовослужбовці з групи оповіщення впізнали його на вулиці і, попри агресивний опір, доправили у місцевий ТЦК", – ідеться в повідомленні.

Так, 14 червня в соцмережах почали поширювати відео, на якому у Бродах двоє працівників ТЦК і правоохоронець силоміць затримували чоловіка призовного віку. За кадром чути жіночий голос, якй просить відпустити чоловіка. Один з представників ТЦК на це просить її підійти і подивитися, хто це такий.

Нагадаємо, що в Хмельницькому під час перевірки працівниками ТЦК документів громадян на вулиці один з чоловіків поранив ножем військовослужбовця ТЦК.