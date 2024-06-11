Напав зі спини: на Хмельниччині чоловік із ножем накинувся на працівника ТЦК (фото)

Як повідомили в обласному ТЦК, представники війсккомату викликали поліцію, а пораненого військовослужбовця доправили до лікарні. У нападника правоохоронці виявили заборонену речовину та шокер.

Related video

В Хмельницькому під час перевірки працівниками ТЦК документів громадян на вулиці один з чоловіків поранив ножем військовослужбовця ТЦК. Про це повідомили у пресслужбі Хмельницького обласного ТЦК та СП,

Зазначається, що інцидент стався в Книжківці Хмельницького району, де працювала група оповіщення Хмельницького РТЦК та СП. Під час перевірки документів 40-річний громадянин дістав ніж та напав на військовослужбовця. Внаслідок цього він отримав поранення лівого плеча зі спини.

Працівники ТЦК викликали поліцію, а пораненого військовослужбовця доправили до лікарні. Його стан стабільний.

По прибуттю нарядів поліції та огляду речей в порушника було виявлено заборонену речовину та шокер.

"За результатом роботи СОГ ГУ НП в Хмельницькій області, порушника затримано за вчинення злочину відповідальність за який передбачено ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження)", — йдеться в повідомленні.

В ТЦК нагадали громадянам в тилу, що особовий склад ТЦК та СП, включно з їхніми ротами охорони укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні проти російських окупантів і за станом здоров'я більше не можуть нести службу.

Поранений військовий прокоментував напад на нього ємним запитанням "Задля чого це все?".

"Задля того щоб хтось жив в своє задоволення, чи задля їхніх дітей, батьків, дружин? Щоб хтось і далі ховався від ТЦК? Ось які у нас патріоти! А ще можуть накинутись з ножем, тому що маю шеврон ТЦК. Війна не закінчується десь там далеко Херсонських пісках, Запорізьких краєвидах, Донецьких териконах чи на Слобожанщині, там наші хлопці стоять і тримають оборону, і на жаль багато хто не розуміє якою ціною! Війна йде у нас самих тому що ми не можемо визначитись, чи ми відстоюємо нашу землю, чи далі будемо підтримувати ІПСО ворога і втратимо країну!" — передають його слова в ТЦК.

Нагадаємо, що у місті Мерефа на Харківщині сталася бійка між працівниками ТЦК військовозобов'язаним та його родичами. Один із військовослужбовців отримав поранення.