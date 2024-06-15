Оккупанты усилили давление на Покровск и Курахово, — DeepState (карта, видео)

Аналитики DeepState отметили, что врагу удалось дойти до Максимильяновки Покровского района Донецкой области, но после потери техники и личного состава оккупантам пришлось отойти.

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Российская оккупационная армия усилила давление на Покровск и Курахово Покровского района Донецкой области. Об этом 14 июня сообщили аналитики DeepState.

"Последние дни враг усилил давление на Покровск и Курахово. 13 июня ка*апы атаковали Георгиевку силами 28 ВВТ (вооружения и военной техники, — ред.). Противнику даже удалось дойти до Максимильяновки, но половину техники потерял и отступил", — говорится в сообщении.

РФ усилила давление на Покровск и Курахово Фото: DeepState

Аналитики уточнили, что атаку отбили силами 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.

"Наши воины уничтожили 13 единиц бронетехники, два десятка оккупантов оставили удобрять почву Донбасса, а 38 россиян перевели в статус "300", — сообщили бойцы этой бригады в своем телеграмм-канале.

Кроме того, эксперты DeepState напомнили, что 12 июня бойцы 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша отбили атаку на собственные позиции. Вражеская колонна состояла из 16 ВВТ.

"В результате слаженных действий воинов 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша, в частности, разведчиков, артиллеристов, противотанкистов, пилотов ударных дронов и саперов, было уничтожено 8 российских танков и еще 8 БМП!", — говорится в сообщении бригады в фейсбук.

Напомним, 14 июня аналитики DeepState сообщили, что российские войска оккупировали село Новопокровское Покровского района в Донецкой области.

12 июня аналитики DeepState сообщили, что россияне уже обустраивают фортификации к северу от Волчанска.