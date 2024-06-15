Одна с Гитлером методичка: РФ в Украине использует 3200-3500 КАБов в месяц, — Зеленский

Враг пытается заставить украинцев бояться, чтобы "люди бежали из того или иного города, из той или иной общины, а Россия имела возможность оккупировать эти села и города".

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Российская оккупационная армия применяет в Украине в месяц более 3 с половиной тысяч управляемых авиационных бомб. Ими атакуют гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить украинцев бояться. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия использует в месяц 3200-3500 КАБов, это guided aerial bombs, исключительно по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре. Так же, как делал Гитлер, — "ковровая" бомбардировка — все то же самое, как одна методичка", — сказал Зеленский.

Он отметил, что РФ делает это для того, чтобы местные жители боялись и бежали из того или иного населенного пункта, а Россия потом имела возможность оккупировать эти села и города.

"Это главная цель", — сказал украинский президент.

Напомним, что 14 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что готов в любой момент мгновенно закончить войну, если Украина отдаст России Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

13 июня Владимир Зеленский прокомментировал возможность переговоров на условиях плана Китая. Однако для этого нужно, чтобы Китай согласился с украинскими требованиями суверенитета и территориальной целостности.