Одна з Гітлером методичка: РФ в Україні використовує 3200-3500 КАБів на місяць, — Зеленський

Ворог намагається змусити українців боятися, щоб "люди бігли з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія мала можливість окупувати ці села і міста".

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Російській окупаційна армія застосовує в Україні на місяць понад 3 з половиною тисяч керованих авіаційних бомб. Ними атакують цивільну інфраструктурру, щоб змусити українців боятися. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів, це guided aerial bombs, виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Так само, як робив Гітлер, — "коврове" бомбардування — все те саме, як одна методичка", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що РФ робить це для того, щоб місцеві жителі боялися і втікали з того, чи іншого населеного пункта, а Росія потім мала можливість окупувати ці села і міста.

"Це є головна ціль", — сказав український президент.

Нагадаємо, що 14 червня президент РФ Володимир Путін повідомив, що готовий у будь-який момент миттєво закінчити війну, якщо Україна віддасть Росії Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

13 червня Володимир Зеленський прокоментував можливість перемовин на умовах плану Китаю. Однак для цього потрібно, щоб Китай погодився з українськими вимогами суверенітету і територіальної цілісності.