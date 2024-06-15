Бомбардировщик РФ впервые нарушил воздушное пространство Швеции после вступления в НАТО

Российский самолет Су-24 проигнорировал предупреждение шведских военных, поэтому на его перехват в небо поднимался Gripen.

Related video

Воздушные силы Швеции впервые перехватили российский Су-24 к востоку от южной оконечности острова Готланд. Об этом сообщает Минобороны страны.

Вчера, 14 июня российский самолет Су-24 нарушил шведское воздушное пространство возле острова Готланд. Борт был предупрежден о нарушении, но российский экипаж не отреагировал. После этого Королевские Воздушные силы приняли решение перехватить самолет Воздушно-космических сил РФ истребителем JAS-39 Gripen.

"Действия России являются неприемлемыми и демонстрируют отсутствие уважения к нашей территориальной целостности. Мы следили за всем процессом и были там, чтобы вмешаться", — прокомментировал событие глава Воздушных сил Йонас Викман.

Вместе с тем отмечается, что нарушение не было длительным. Также в Минобороны сообщили, что последний раз РФ нарушала воздушное пространство в 2022 году. Тогда четыре российских самолета тоже летели над Готландом в составе двух Су-27 и двух Су-24.

В "Милитарном" добавляют, что по фотографии, которую опубликовали в Швеции, невозможно установить тип Су-24. Существует две версии самолета: разведывательный Су-24МР и фронтовой бомбардировщик Су-24М.

Напомним, Фокус разбирался, как НАТО отрабатывает ядерный удар по Калининграду во время учений над Балтикой.

31 мая стало известно, что Швеция предоставит Украине военную помощь на 6,5 млрд евро до 2026 года. В перспективе ВС ВСУ могут получить истребители JAS-39 Gripen.