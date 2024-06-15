Бомбардувальник РФ вперше порушив повітряний простір Швеції після вступу в НАТО

Російський літак Су-24 проігнорував попередження шведських військових, тому на його перехоплення в небо підіймався Gripen.

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Повітряні сили Швеції вперше перехопили російський Су-24 на схід від південного краю острова Готланд. Про це повідомляє Міноборони країни.

Вчора, 14 червня російський літак Су-24 порушив шведський повітряний простір біля острова Готланд. Борт було попереджено про порушення, але російський екіпаж не відреагував. Після цього Королівські Повітряні сили прийняли рішення перехопити літак Повітряно-космічних сил РФ винищувачем JAS-39 Gripen.

"Дії Росії є неприйнятними і демонструють відсутність поваги до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім процесом і були там, щоб втрутитися", — прокоментував подію голова Повітряних сил Йонас Вікман.

Разом з тим наголошується, що порушення не було тривалим. Також у Міноборони повідомили, що востаннє РФ порушувала повітряний простір у 2022 році. Тоді чотири російські літаки теж летіли над Готландом у складі двох Су-27 і двох Су-24.

У "Мілітарному" додають, що по світлині, яку опублікували у Швеції, неможливо встановити тип Су-24. Існує дві версії літака: розвідувальний Су-24МР і фронтовий бомбардувальник Су-24М.

Нагадаємо, Фокус розбирався, як НАТО відпрацьовує ядерний удар по Калінінграду під час навчань над Балтикою.

31 травня стало відомо, що Швеція надасть Україні військову допомогу на 6,5 млрд євро до 2026 року. В перспективі ПС ЗСУ можуть отримати винищувачі JAS-39 Gripen.