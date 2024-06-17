Интенсивность не уменьшается: в ВСУ описали ситуацию на самых сложных направлениях Донбасса

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, только с начала суток вблизи Покровска зафиксировано около 20 атак. Силы обороны делают все, чтобы не допустить продвижения противника вперед.

Related video

Российские оккупанты продолжают попытки давления на позиции украинских защитников по всей линии фронта. На некоторых из них сейчас продолжаются жестокие бои, о которых и рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, речь идет про Покровское и Кураховское направления. На первом из них уже не первый месяц длятся самые горячие бои, если сравнивать с другими участками фронта.

"Только за прошедшую неделю там было отражено 240 атак, а для сравнения отмечу, что в предыдущую неделю состоялись 252 атаки. То есть это говорит о том, что враг не оставляет попыток и сегодня не уменьшает интенсивности проведения своих наступательных действий", — заявил Назар Волошин.

В ВСУ рассказали о ситуации на самых горячих участках фронта Фото: DeepStateMAP

Отдельно представитель ОСГВ "Хортица" добавил, что ВС РФ начали концентрировать свои усилия вблизи следующих населенных пунктов: Новоалександровка, Евгеновка, Невельское, Яснобродовка, Сокол, Уманское, Новоселовка и Нетайлово.

Если говорить о ситуации в понедельник, 17 июня, то с начала суток на этом направлении зафиксировано не менее 20 атак со стороны оккупантов. Ситуация усложняется тем, что попытки противника не останавливаются.

"Наши воины прилагают усилия, чтобы не допустить продвижения захватчиков вглубь территории Украины. За минувшие сутки оккупанты понесли значительные потери на том направлении, более 300 было убито и ранено российских воинов. Конечно, уничтожили и повредили несколько единиц вражеской бронетехники, а также 5 блиндажей вместе с оккупантами", — подытожил Назар Волошин.

Напомним, 17 июня сообщалось, что ВС РФ готовятся к новому наступлению на Донбассе. Российские военные продолжили ограниченные наступательные действия на границе Донецко-Запорожской области 16 июня. Бои продолжались в районе Урожайного и Старомайорского.