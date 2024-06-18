Украина до конца года не успеет подготовить необходимое количество для всех F-16, — СМИ

В Пентагоне заявили, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка и с программой полетов. Минобороны США также считает, что "прогресс обучения на самолетах F-16 достаточно скудный".

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В Украине заявили о "намеренном затягивании" США обучения украинских пилотов на истребителях на F-16, в связи с чем до конца года не успеют подготовить достаточное их количество. Об этом пишет издание The Times.

По мнению главы специальной парламентской комиссии по вооружениям и боеприпасам Александры Устиновой, задержка свидетельствует о том, что до конца года в Украине, скорее всего, будет всего 20 пилотов, которые завершили полную подготовку для полетов на F-16.

"Пока что мы будем иметь меньше подготовленных пилотов, чем истребителей", — добавила она.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия взяли на себя обязательства передать Украине более 60 истребителей F-16. Предполагается, что первые истребители прибудут в конце этого года. В то же время Устинова отметила, что пока только восемь украинских пилотов проходят подготовку в Тусоне, штат Аризона, а еще двенадцать — на авиабазе в Дании. Третью программу подготовки в Румынии еще не начинали. По словам Устиновой, Киев просил Вашингтон предоставить еще хотя бы десять мест в учебных программах, однако эту просьбу отклонили.

В разговоре с Киевом Вашингтон заявил, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок и что он не будет нарушать свои обязательства перед ними. Официальный представитель Министерства обороны США также заявлял, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка, а также с программой полетов, заявляя, что "прогресс обучения на самолетах F-16 довольно скудный".

Такие утверждения Устинова считает "смехотворными".

"Это не аргументы, это отговорки, и они продолжают придумывать их снова и снова", — сказала она.

Напомним, 11 июня министр обороны Румынии Ангел Тилвер сообщил о масштабных планах по расширению и модернизации авиабазы имени Михаила Когелничану, которая расположена вблизи украинской границы.

Кроме того, по мнению обозревателя издания Bild Юлиана Рёпке, Вооруженные силы Украины изменили стратегию перед прибытием американских истребителей F-16.