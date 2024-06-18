Мобилизация в Украине: известна дата, когда в "Резерв+" появятся данные о бронировании

В Украине должны запустить бронирование работников через портал "Дія". Однако забронировать военнообязанных онлайн можно будет при одном условии.

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В приложении "Резерв+" уже скоро добавят информацию о забронированных работниках. Об этом со ссылкой на заместительницу министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко 18 июня сообщили в "Судебно-юридической газете".

Мобилизация 2024: бронирование в "Резерв+"

18 июня пользователям приложения "Резерв+" стала доступна новая функция. Теперь украинцы могут получить электронный военно-учетный документ с QR-кодом.

Уже до 22 июня в "Резерв+" также обещают загрузить данные о бронировании военнообязанных. Черногоренко объяснила, что пока информацию не внесли операторы ТЦК.

"Но после загрузки этих данных это сделает возможным корректное отображение в "Резерв+"", — заверила она.

Мобилизация 2024: онлайн-бронирование

Кроме того, правительство поддержало постановление о бронировании через приложение "Дія". В Минцифры обещали, что на первом этапе работников смогут так бронировать критически важные предприятия и компании, работающие на нужды Сил обороны.

Предполагается, что работодатели смогут подавать списки работников через портал "Дія", заверив заявление электронной подписью. Тогда ресурс автоматически проверит, действительно ли лица работают официально и есть ли о них данные в реестре "Оберіг".

"Весь процесс продлится час. Руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете на портале "Дія", а у человека обновится об этом информация в "Резерв+"", — объяснял министр Михаил Федоров.

Забронировать онлайн работников, о которых отсутствуют данные в реестре "Оберіг", будет невозможно.

Напомним, в Минагрополитики об изменениях в бронировании работников сельскохозяйственного сектора.

8 июня вступило в силу постановление правительства, которое установило новые правила бронирования от мобилизации в Украине. На сроки действия брони влияют три фактора.