"Заблудились": на Харьковщине россияне сами вышли к позициям ВСУ и попали в плен (фото)

Украинские бойцы взяли в плен российских контрактников. Оккупанты рассказали, что приехали воевать против украинцев исключительно за деньги.

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Бойцы 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан" взяли в плен трех российских захватчиков. Об этом сообщают в Нацгвардии Украины.

Как отмечается, оккупанты заблудились на местности в районе Липцев на Харьковщине и вышли на позиции Сил обороны.

Пленные рассказали, что на территории Украины они якобы находятся всего неделю. Согласно документам, двое россиян являются военнослужащими 7-го отдельного мотострелкового полка. Это военное формирование входит в состав 11-го армейского корпуса береговых войск Балтийского флота России и дислоцируется в Калининграде. Еще один из пленных якобы проходит службу в 79-й отдельной мотострелковой бригаде.

Все взятые в плен военнослужащие подписали "контракты" с Минобороны РФ и находятся в армии менее года. Один из оккупантов рассказал, что по состоянию здоровья даже не проходил никакой подготовки перед отправкой в зону боевых действий.

По словам пленных, основной мотивацией для них идти воевать было исключительно денежное обеспечение.

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины во время отражения вражеских штурмов и зачистки позиций в Донецкой и Харьковской областях захватили в плен 30 российских воинов. Но оккупантами они сами себя не считают.