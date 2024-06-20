Помогать в войне и не заключать сделок с другими странами: обнародован договор между КНДР и РФ

В случае угрозы агрессии обе страны должны сразу согласовать меры координации позиций и сотрудничать по устранению "проблемы". Также КНДР и РФ договорились развивать космос и ИТ.

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Северная Корея и Россия во время визита в КНДР президента РФ Владимира Путина заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Среди пунктов — "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран. Об этом сообщает ТАСС.

Так, договор РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает:

Немедленное оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран;

В случае угрозы агрессии страны согласуют меры координации позиций, обеспечат сотрудничество в устранении угрозы;

Москва и Пхеньян обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут угрожать суверенитету и безопасности двух стран;

РФ и КНДР стремятся увеличить объемы двусторонней торговли и создать благоприятные условия для экономического сотрудничества;

Москва и Пхеньян договорились развивать отношения в сфере космоса, мирного атома, ИИ и ИТ;

Страны активизируют сотрудничество в сфере СМИ для противодействия недостоверной информации и информационным провокациям;

РФ и КНДР создадут систему принятия мер для укрепления оборонного потенциала с целью предотвращения войны, обеспечения мира;

Договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР имеет бессрочный характер.

После подписания документа политики сказали несколько слов друг о друге и о политической ситуации в мире, в частности — вспомнили войну в Украине и санкции, наложенные ООН на Северную Корею.

Напомним, что западные СМИ окрестили визит Путина в КНДР и его встречу Ким Чен Ыном это "безумным пропагандистским шоу". Северокорейский диктатор встретил российского президента с размахом — с красными дорожками, клумбами с цветами и детскими воспитательницами.