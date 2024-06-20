Допомагати у війні і не укладати угод з іншими країнами: оприлюднено договір між КНДР і РФ

У разі загрози агресії обидві країни мають одразу узгодити заходи координації позицій та співпрацювати щодо усунення "проблеми". Також КНДР та РФ умовилися розвивати космос та ІТ.

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Північна Корея та Росія під час візиту до КНДР президента РФ Володимира Путіна уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Серед пунктів — "негайне" надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн. Про це повідомляє ТАСС.

Так, договір РФ і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство передбачає:

Негайне надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн;

У разі загрози агресії країни узгодять заходи координації позицій, забезпечать співпрацю в усуненні загрози;

Москва та Пхеньян зобов'язуються не вступати з третіми країнами до угод, які можуть загрожувати суверенітету та безпеці двох країн;

РФ та КНДР прагнуть збільшити обсяги двосторонньої торгівлі та створити сприятливі умови для економічного співробітництва;

Москва та Пхеньян умовилися розвивати відносини у сфері космосу, мирного атома, ІІ та ІТ;

Країни активізують співпрацю у сфері ЗМІ для протидії недостовірної інформації та інформаційним провокаціям;

РФ та КНДР створять систему вжиття заходів для зміцнення оборонного потенціалу з метою запобігання війні, забезпечення миру;

Договір про стратегічне партнерство РФ і КНДР має безстроковий характер.

Після підписання документу політики сказали кілька слів один про одного та про політичну ситуацію у світі, зокрема — згадали війну в Україні та санкції, накладені ООН на Північну Корею.

Нагадаємо, що західні ЗМІ охрестили візит Путіна до КНДР та його зустріч Кім Чен Ином це "божевільним пропагандистським шоу". Північнокорейський диктатор зустрів російського президента з розмахом — з червоними доріжками, клумбами з квітами і дитячими виховательками.