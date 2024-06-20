Враг не отказался от намерений оккупации: ВС РФ перебрасывают морскую пехоту на Харьковщину

По словам офицера отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталия Литвина, на Харьковском направлении находятся Десантно-штурмовые войска России, мотострелковые полки, а впоследствии планируется переброска морской пехоты.

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Российские захватчики перебрасывают свою морскую пехоту для наступления в Харьковской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин.

По его словам, на Харьковском направлении оккупанты не отказались от намерений взять под контроль дополнительные территории или закрепиться на уже захваченных участках. Именно поэтому они дополнительно перебрасывают силы на это направление фронта.

"Сейчас на том направлении находятся Десантно-штурмовые войска России, мотострелковые полки, теперь еще и хотят перебросить туда морскую пехоту. Возможно, чтобы использовать их какую-то новейшую тактику на Харьковщине", — подчеркнул офицер.

К тому же Герой Украины отметил, что оккупанты на этом направлении хотят применить и войска главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам Литвина, это свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии врага, поскольку кадыровцев назначили для контроля основных войск России, чтобы те не оставляли свои позиции, а контролировали их до последнего.

Также офицер отметил, что условия современной войны предусматривают постоянные совершенствования. Поэтому как российские войска, так и украинские защитники используют различные тактики на фронте для достижения успеха.

Напомним, что в Белом доме выступили с заявлением, согласно которому украинская армия имеет право наносить удары по территории РФ не только из Харьковской области, а также и Сумской.

В то же время ветеран АТО Евгений Дикий сообщил, что ВС РФ "закапываются" в Харьковской области. При этом он отметил, что наступления Сумы не произошло, потому что враг был вынужден перебрасывать войска.