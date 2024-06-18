У ВС РФ на Харьковском направлении новая "сверхзадача": Дикий поделился деталями (видео)

Ветеран Евгений Дикий сообщил, что российские оккупанты "закапываются" в Харьковской области. По его словам, наступление на Сумы не произошло, потому что враг был вынужден перебрасывать войска.

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Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий сообщил, что Силы обороны "уже в наступлении" на Харьковском направлении. Об этом шла речь в эфире Ранок.LIVE 18 июня.

"Российское наступление не просто захлебнулось, а сейчас у них теперь стоит сверхзадача — как-то удержать за собой ту полоску в 5 километров, которую они вдоль границы заняли в первые дни наступления. Они там теперь закапываются буквально", — рассказал эксперт.

Почему у РФ провалилось Сумское наступление?

В ГУР также предупреждали о вероятном наступлении ВС РФ на Сумы, которое должно было начаться сразу после Харьковского. Оккупанты даже прибегли к тому, чтобы выдать свой заход в Рыжевку в серой зоне за захват населенного пункта. Дикий назвал этот случай показательной "имитацией бурной деятельности".

"Когда реальное наступление развивать некем, нечем, а срочно надо о чем-то отчитаться, потому что уже месяц сидят с камерами российские пропагандисты и им нечего снять. Вот Рыжевка — это очень смешно было", — поделился он.

Эксперт объяснил, что Сумское наступление сорвалось из-за необходимости РФ перебрасывать силы на Харьковское направление. По его словам, военные оттуда делились, что в наступление "перли сплошные новобранцы".

"Это уже первые партии из нового набора — абсолютно зеленые, прямо "из учебки" и с такими же командирами. То есть качество российской армии очень падает", — уточнил Дикий.

Ветеран добавил, что также ВС РФ имели в 10 раз меньше техники, чем это было во время наступления на Харьковскую область в 2022 году.

Комментарий Евгения Дикого о наступлении ВС РФ — с 5:03

Напомним, в DeepState предупредили, что Россия сформировала ударный кулак для наступления в Харьковской области. Аналитики рассказали, какой населенный пункт в опасности.

В ISW 17 июня проинформировали о продвижении ВС РФ в районе Часового Яра. То, что враг усилил наступление на этом направлении, подтверждали и в ОСГВ "Хортица".