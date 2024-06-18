У ЗС РФ на Харківському напрямі нова "надзадача": Дикий поділився деталями (відео)

Ветеран Євген Дикий повідомив, що російські окупанти "закопуються" у Харківській області. З його слів, наступу на Суми не відбулося, бо ворог був змушений перекидати війська.

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Ветеран російсько-української війни Євген Дикий повідомив, що Сили оборони "вже у наступі" на Харківському напрямі. Про це йшлося в ефірі Ранок.LIVE 18 червня.

"Російський наступ не просто захлинувся, а зараз в них тепер стоїть надзадача — якось втримати за собою оту смужку в 5 кілометрів, яку вони вздовж кордону зайняли в перші дні наступу. Вони там тепер закопуються буквально", — розповів експерт.

Чому у РФ провалився Сумський наступ?

У ГУР також попереджали про ймовірний наступ ЗС РФ на Суми, який мав розпочатись одразу після Харківського. Окупанти навіть вдались до того, щоб видати свій захід в Рижівку у сірій зоні за захоплення населеного пункту. Дикий назвав цей випадок показовою "імітацією бурхливої діяльності".

"Коли реальний наступ розвивати нема ким, нема чим, а терміново треба про щось відзвітувати, тому що вже місяць сидять з камерами російські пропагандисти і їм нема що зняти. От Рижівка — це дуже смішно було", — поділився він.

Експерт пояснив, що Сумський наступ зірвався через потребу РФ перекидати сили на Харківський напрям. З його слів, військові звідти ділились, що в наступ "перли суцільні новобранці".

"Це вже перші партії з нового набору — абсолютно зелені, прямо "з учєбки" і з такими ж командирами. Тобто якість російської армії дуже падає", — уточнив Дикий.

Ветеран додав, що також ЗС РФ мали у 10 разів менше техніки, ніж це було під час наступу на Харківську область у 2022 році.

Коментар Євгена Дикого про наступ ЗС РФ — з 5:03

Нагадаємо, у DeepState попередили, що Росія сформувала ударний кулак для наступу в Харківській області. Аналітики розповіли, який населений пункт в небезпеці.

В ISW 17 червня проінформували про просування ЗС РФ в районі Часового Яру. Те, що ворог посилив наступ на цьому напрямі, підтверджували й в ОСУВ "Хортиця".