Пять часов летал над страной: в Польшу залетел российский аэростат

Польская армия отслеживала русский воздушный шар с помощью аэростатов, но огонь по нему не открывали.

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Из Калининградской области РФ в Польшу залетел российский аэростат. Он летал над страной в течение пяти часов. Об этом сообщает Оперативное командование Войска Польского.

20 июня российский воздушный шар нарушил польское воздушное пространство и зашел на территорию Польши. Это произошло в районе Кентшина около 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву). По предварительным данным, в РФ потеряли контроль над аэростатом в Калининградской области. Размеры и назначение шара не сообщались.

Вместе с тем в Польше решили не сбивать воздушный шар, но в течение всего времени его движение отслеживали с помощью радиолокационных станций. Он двигался в восточном направлении и примерно в 20:00 (21:00 по Киеву) воздушный шар сам покинул польское воздушное пространство.

"Учитывая возможные негативные последствия, связанные с попыткой уничтожения [шара] в польском воздушном пространстве, оперативное командование приняло сознательное решение не применять оружие против объекта", — говорится в сообщении.

Воздушный объект не нес угрозы национальной безопасности Польши.

Напомним, 27 мая СМИ писали, что РФ использует аэростаты для контроля над Финляндией. Оптико-электронная станция позволяет расширить покрытие и зону работы радиостанций и БПЛА.

Ранее аналитик DanielR проанализировал, как Украина использует аэростаты на войне.